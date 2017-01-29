Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Лучкевич всегда мечтал играть за границей»

Главный тренер «Днепра» прокомментировал трансфер Валерия Лучкевича.

- Для нас это хороший знак, есть спрос на игроков. Лучкевич мечтал играть за границей, в нормальном чемпионате. Надеемся, что у него все получится. Для молодых ребят это сигнал. Если игрок прогрессирует, то клуб готов его отпустить. Думаю, что на этом трансфере реально заработать.

Сложно говорить о цене, думаю, та сумма, которая сейчас фигурирует, вполне нормальная для игрока уровня Лучкевича.

Источник — ТК Футбол

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