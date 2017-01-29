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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Лучкевич всегда мечтал играть за границей»

Наставник «Днепра» прокомментировал возможный трансфер Валерия Лучкевича в «Стандард»

  • 29.01.2017 14:56
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Главный тренер «Днепра» прокомментировал трансфер Валерия Лучкевича.
 
- Для нас это хороший знак, есть спрос на игроков. Лучкевич мечтал играть за границей, в нормальном чемпионате. Надеемся, что у него все получится. Для молодых ребят это сигнал. Если игрок прогрессирует, то клуб готов его отпустить. Думаю, что на этом трансфере реально заработать.
 
Сложно говорить о цене, думаю, та сумма, которая сейчас фигурирует, вполне нормальная для игрока уровня Лучкевича.
 

Источник — ТК Футбол

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