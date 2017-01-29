Динамо изменило место проведения товарищеских матчей

Конечно, для болельщиков «Динамо» в Украине не имеет особого значения, в каком именно из городков Коста-Дель-Сол проведет свой следующий товарищеский матч команда.

Однако зимних товарищеских игр «бело-синих» всегда с большим нетерпением ждут украинцы, которые проживают на южном побережье Испании и которые приезжают на эти матчи, чтобы увидеть игроков и поддержать их.

Для болельщиков «Динамо», которые сейчас находятся в Испании будет важно узнать, что состоялись очередные изменения в месте проведения заключительных двух игр.

Воскресная игра с «Сувон Самсунг Блувингз» состоится не на стадионе в соседнем городке Сан Педро де Алькантара, как планировалось ранее, а в Футбольном центре на тренировочном поле «Динамо», поскольку в Сан Педро газон в данный момент находится не в лучшем состоянии. Начало встречи – в 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому).

В понедельник заключительный матч «бело-синих» перед возвращением в Киев (против софийского ЦСКА) также состоится в Футбольном центре, но на другом поле, втором центральном. Ранее планировалось, что эта игра состоится на Муниципальном стадионе Марбельи, но учитывая, что тренировочный центр расположен совсем близко к динамовскому отелю, с точки зрения логистики перед дорогой в аэропорт этот вариант является гораздо более удобным. Игра начнется в 12:00 по местному времени (в 13:00 по киевскому).

Источник — ФК Динамо Киев

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