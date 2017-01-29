Днепр уступил Работничкам

Украинская команда уступила оппонентам из Македонии, хотя вела по ходу матча в два мяча. Подопечные Дмитрия Михайленко дважды расписались в воротах команды из Скопье, но трижды пропустили.
«Днепр» — «Работнички» — 2:3
Голы: Баланюк, 29 (1:0), Баланюк, 39 (2:0), Ивановски, 41 (2:1), Маркоски, 56 (2:2), Сахити, 72 (2:3
Источник — Sport.ua
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