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Днепр уступил Работничкам

Команда Дмитрия Михайленко провела очередной спарринг

  • 29.01.2017 13:50
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Украинская команда уступила оппонентам из Македонии, хотя вела по ходу матча в два мяча. Подопечные Дмитрия Михайленко дважды расписались в воротах команды из Скопье, но трижды пропустили.
 
«Днепр» — «Работнички» — 2:3
Голы: Баланюк, 29 (1:0), Баланюк, 39 (2:0), Ивановски, 41 (2:1), Маркоски, 56 (2:2), Сахити, 72 (2:3
 

Источник — Sport.ua

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