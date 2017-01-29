ФРЕД: «Смотрим матчи с участием Сельты»

© ФК Шахтер. Фред

В воскресенье тренерский штаб «горняков» сделал небольшую паузу и отменил утреннее занятие. Футболисты получили возможность отдохнуть на территории отеля и восстановиться в спа-комплексе Cascade Wellness & Lifestyle Resort. Вечером команду ждет очередная сессия.

Тем временем бразильский полузащитник «Шахтера» Фред дал оценку прошедшему поединку с «Норчепингом», рассказал о ходе предсезонной подготовки и поделился мнением о сопернике «оранжево-черных» по Лиге Европы – «Сельте».

– Насколько полезной для команды была встреча с «Норчепингом» и что можешь сказать об этой игре?

– Спарринги для нас очень важны, потому что мы отрабатываем все, над чем трудились до этого дня на тренировках. Матч с «Норчепингом» был непростым в первом тайме, но во второй половине нам удалось полностью раскрыть свой потенциал и забить много голов. Мы сейчас работаем в полную силу, чтобы подойти к поединкам Лиги Европы максимально подготовленными.

– «Горняки» вышли на игру со шведами предельно мотивированными?

– Конечно, так и было. Думаю, что «Шахтер» должен всегда побеждать, независимо от соперника и статуса встречи. Товарищеский матч или официальный, мы стараемся выкладываться по максимуму и добиваться результата. Очень рады, что удалось взять верх с таким крупным счетом. Однако это сейчас не самое важное. Главное – отработать все игровые моменты, чтобы быть готовыми ко второй части сезона.

– Как проходит предсезонная работа и насколько чувствуете себя готовыми к официальным поединкам?

– Думаю, еще рано говорить, что мы полностью готовы. Впереди много работы, и у нас будет несколько контрольных матчей, чтобы усовершенствовать свою игру и физические кондиции. Условия на сборах созданы отличные, и все зависит только от нас, от нашей самоотдачи на тренировках.

– Удается следить за игрой соперника по Лиге Европы?

– Конечно, мы смотрим матчи с участием «Сельты». Знаем, что это очень хорошая и сильная команда. Поединки будут для нас непростыми. Но, как я и говорил, мы работаем над собой. Все тренировки и спарринги делают нас лучше. Мы хотим подойти к Лиге Европы в отличной форме.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.