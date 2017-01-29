Ярмоленко интересен трем английским клубам

К хавбеку сборной Украины и киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Британская пресса называет команды, которые до этого уже интересовались украинским футболистом, однако «Динамо» отклонило их предложения.
Ярмоленко уже этой зимой может оказаться в «Эвертоне», «Сток Сити» или «Тоттенхэме», однако этим клубам необходимо будет заплатить «Динамо» около 12 миллионов евро, за которые киевский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе команды Сергея Реброва 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник — The Sun
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Grusin_Gori, 29.01.2017 12:55 -18
Свернуть
Denios, 29.01.2017 12:50
danilo_tramp, 29.01.2017 12:41
valenok.21, 29.01.2017 12:39 Що? Опять интересуются? Да сколько ж можно? Может пора от интереса к делу переходить? Эта мыльная опера уже порядком надоела. Недаром озабоченные столько интереса проявили к односерийному фильму под названием *срна* и мечтают о его продолжении.А команды то не уровня ярмоленко. А цена то на игрока упала. А что ты хочешь после Коноплянки. Пиарили, пиарили парня - а на выходе что-то не очень.Хотя для помойки типа СтокСити пойдет.
чувырло ольгинское, и снова ты в первых рядах вместе с обсосами вроде валенкадавай, расскажи нам про длинный прайс мордорских путболеров в Европе, заодно на боярышник себе подзаработаешь
А ты чего так раскипятился, он тебе на ершик и вантус для мытья унитазов у пшеков не дает заработать???
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.