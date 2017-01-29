Ярмоленко интересен трем английским клубам

© soccerlivehd.com. Андрей Ярмоленко

К хавбеку сборной Украины и киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Британская пресса называет команды, которые до этого уже интересовались украинским футболистом, однако «Динамо» отклонило их предложения.

Ярмоленко уже этой зимой может оказаться в «Эвертоне», «Сток Сити» или «Тоттенхэме», однако этим клубам необходимо будет заплатить «Динамо» около 12 миллионов евро, за которые киевский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе команды Сергея Реброва 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник — The Sun

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