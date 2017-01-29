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Ярмоленко интересен трем английским клубам

Полузащитник киевского «Динамо» может сменить клуб в зимнее межсезонье

  • 29.01.2017 12:17
  • 3755 просмотров
  • 23 комментария
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soccerlivehd.com. Андрей Ярмоленко
© soccerlivehd.com. Андрей Ярмоленко
К хавбеку сборной Украины и киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Британская пресса называет команды, которые до этого уже интересовались украинским футболистом, однако «Динамо» отклонило их предложения.
 
Ярмоленко уже этой зимой может оказаться в «Эвертоне», «Сток Сити» или «Тоттенхэме», однако этим клубам необходимо будет заплатить «Динамо» около 12 миллионов евро, за которые киевский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста.
 
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе команды Сергея Реброва 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
 

Источник — The Sun

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Комментарии
    space1961
      space1961, 29.01.2017 13:19
    +1
    icebeer, 29.01.2017 13:16
    За что ребят банят??? Ведь правду же говорят.
    -----------------------------здесь правда?-------------------------
    Grusin_Gori, 29.01.2017 12:55 -18
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    Denios, 29.01.2017 12:50
    danilo_tramp, 29.01.2017 12:41
    valenok.21, 29.01.2017 12:39 Що? Опять интересуются? Да сколько ж можно? Может пора от интереса к делу переходить? Эта мыльная опера уже порядком надоела. Недаром озабоченные столько интереса проявили к односерийному фильму под названием *срна* и мечтают о его продолжении.А команды то не уровня ярмоленко. А цена то на игрока упала. А что ты хочешь после Коноплянки. Пиарили, пиарили парня - а на выходе что-то не очень.Хотя для помойки типа СтокСити пойдет.
    чувырло ольгинское, и снова ты в первых рядах вместе с обсосами вроде валенкадавай, расскажи нам про длинный прайс мордорских путболеров в Европе, заодно на боярышник себе подзаработаешь
    А ты чего так раскипятился, он тебе на ершик и вантус для мытья унитазов у пшеков не дает заработать???
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    toroptsev80
    online
      toroptsev80, 29.01.2017 13:23
    0
    Уже пять лет интересуются, но до дела так и не дошло.
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    Brian10
    online
      Brian10, 29.01.2017 13:30
    0
    Хороший пиар. А по факту интерес проявляют 3 казахских клуба, 2 турецких и 1 азербайджанский.
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