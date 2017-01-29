Голкиперы Ворсклы работают в поте лица

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Сонце, хмари, що метушаться в небі через поривчастий вітер, поруч море та золотий пісок - все це гарна картина для художника-натураліста, та під час роботи футболістів - додаткова перешкода. Ні тобі подачу чітко на півполя виконати, ні пробити по цілі нормально, а що вже говорити про воротарів, які бачать під час удару одне, а перед своїм носом вже зовсім інше, адже куля за час польоту в повітряних масах тричі встигає змінити напрямок польоту. Головною у програмі заняття стала гра на третину поля з великими воротами три на три й чотири на чотири. Динамічно, цікаво, корисно для всіх з точки зору орієнтування на відносно невеликому клаптику поля.

Дивних та кумедних голів залетіло цього суботнього ранку за комірець голкіперам немало, проте за роботу не соромно ні футболістам, ні їх наставникам, які подякували хлопцям, побажавши продовжувати в такому ж дусі.

Источник — ФК Ворскла

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