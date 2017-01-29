Травма Степаненко оказалась несерьезной

Несмотря на полученное в спарринге с «Аустрией» (2:2) повреждение, опорный хавбек субботнюю утреннюю тренировку своей команды отработал наравне с коллегами, без ограничений.
Отметим, что несколько дней назад Степаненко тренировался по индивидуальной программе после небольшого повреждения, но довольно быстро вернулся в общую группу, однако во встрече с австрийцами вновь испытал дискомфорт со здоровьем.
Источник — ТК Футбол
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