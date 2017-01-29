ФРЕД: «Шахтер может бороться за победу в Лиге Европы»

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«Мы провели хороший сбор в Испании. Прилагаем все усилия, чтобы в 2017 году играть еще лучше», — говорит Фред.

«Сейчас мы сосредоточены на матчах с Сельтой. К нам пришло два новых игрока, чтобы укрепить состав команды. Алан Патрик вернулся из аренды, а Бланко-Лещук ранее играл в Карпатах. Это два игрока высокого уровня, которые помогут команде. Считаю, что в таком составе мы можем реально бороться за титул в Лиге Европы и успешно противостоять Динамо в Украине».

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на первом месте в турнирной таблице, опережая Динамо на 13 очков.

Источник — Шахта

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