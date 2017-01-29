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ФРЕД: «Шахтер может бороться за победу в Лиге Европы»

Полузащитник Шахтера Фред рассказал о том, как идет подготовка команды ко второй части сезона

  • 29.01.2017 10:31
  • 475 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
«Мы провели хороший сбор в Испании. Прилагаем все усилия, чтобы в 2017 году играть еще лучше», — говорит Фред.
 
«Сейчас мы сосредоточены на матчах с Сельтой. К нам пришло два новых игрока, чтобы укрепить состав команды. Алан Патрик вернулся из аренды, а Бланко-Лещук ранее играл в Карпатах. Это два игрока высокого уровня, которые помогут команде. Считаю, что в таком составе мы можем реально бороться за титул в Лиге Европы и успешно противостоять Динамо в Украине».
 
Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на первом месте в турнирной таблице, опережая Динамо на 13 очков.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 29.01.2017 10:57
    +6
    А в следующем году можно и за Лигу чемпионов взяться!
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 29.01.2017 11:26
    +6
    Cortazar, 29.01.2017 10:57
    А в следующем году можно и за Лигу чемпионов взяться!
    ты шутишь?)
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    Evil
      Evil, 29.01.2017 11:29
    +4
    Ну конечно же - допинговая обезьяна знает лучше
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    valenok.21
      valenok.21, 29.01.2017 11:29
    -14
    Странно. Почему динама такой цели не ставит? Сначала ле выиграть, а в следующем году лч.
    Ведь динама команда европейского топ-уровня, гранд.
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