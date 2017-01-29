© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Повесив перчатки на гвоздь за месяц до своего 42-летия, Александр Шовковский установил целый ряд достижений, многие из которых вряд ли когда-либо будут перекрыты. Одних чемпионских титулов в его послужном списке – 14, плюс еще 11 побед в Кубке Украины. О такой блистательной карьере последователи Шовковского могут только мечтать.







Источник — Footclub

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