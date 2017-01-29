Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Роль либеро часто переходит к вратарю»

Экс-голкипер киевского «Динамо» - о своей карьере и ролях вратарей в футболе

  • 29.01.2017 10:15
  • 569 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
Повесив перчатки на гвоздь за месяц до своего 42-летия, Александр Шовковский установил целый ряд достижений, многие из которых вряд ли когда-либо будут перекрыты. Одних чемпионских титулов в его послужном списке – 14, плюс еще 11 побед в Кубке Украины. О такой блистательной карьере последователи Шовковского могут только мечтать.


 

Источник — Footclub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 29.01.2017 11:56
    0
    Потерял пол часа своего времени.
    И так все знал, может потому что играл в футбол много лет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.