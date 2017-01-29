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Василий КОБИН: «Соперник был весьма неплохой»

Защитник донецкого «Шахтера» - о матче против «Норчепинга» (6:1)

  • 29.01.2017 09:42
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

– Счет матча уже говорит сам за себя. Мы надежно оборонялись, отлично атаковали и добились очень хорошего результата. Соперник был вполне неплохой, ведь команда заняла третье место в чемпионате Швеции. Так что такая крупная победа – целиком наша заслуга, а не слабость оппонента. Мы сделали правильные выводы из вчерашней игры и сегодня ничего не позволили создать «Норчепингу», в то же время воспользовавшись их ошибками. Любая победа придает уверенности, а потому будем с еще большим желанием работать. Впереди много дней сборов, тренировки, несколько спаррингов. Важно набрать хорошую форму к началу сезона и быть полностью готовыми к первым официальным матчам.
 

Источник — ФК Шахтер

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