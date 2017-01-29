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Иван ОРДЕЦ: «Многое получалось в атаке»

Защитник донецкого «Шахтера» - о матче против «Норчепинга»

  • 29.01.2017 09:28
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

– Когда команда побеждает, это добавляет всем позитивных эмоций и работать становится чуть легче. Тем более взяли верх с крупным счетом, что приятно вдвойне. Многое получалось в атаке, и это вылилось в шесть забитых мячей. Утром главный тренер указал нам на ошибки, которые мы допустили во вчерашнем матче против «Аустрии». И уже сегодня мы сыграли намного лучше: реализовали свои моменты, были достаточно надежны в обороне. Причем отмечу, что здорово проявили себя оба состава: и те, кто играл в первом тайме, и те, кто вышел во втором. Шведский футбол для нас немного экзотичен, сыграть с таким соперником всегда интересно. Наверное, встречи с данными командами возможны только на сборах.
 

Источник — ФК Шахтер

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