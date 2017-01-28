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20-й тур
Хераклес
1:2
ПСВ Эйндховен
28.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Хераклес — ПСВ Эйндховен — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Эредивизи «Хераклес» — «ПСВ Эйндховен»

  • 29.01.2017 08:06
  • 207 просмотров
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Метки
heracles.nl. «Хераклес» — «ПСВ Эйндховен»
© heracles.nl. «Хераклес» — «ПСВ Эйндховен»

В поединке 20-го тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» — «ПСВ Эйндховен» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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