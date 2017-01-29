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КАН-2017. Камерун одолел Сенегал в серии послематчевых пенальти

В основное и добавленное время поединка команды голов не забивали

  • 29.01.2017 00:06
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  • 1 комментария
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Кубок Африки.1/4 финала

Сенегал – Камерун – 0:0 (4:5 пен.)

Сенегал – Диалло, Мбоджи, Мбенге (Сисс, 86), Гассама, Кулибали, Севе, Куяте (Ндиайе, 109), Мане, Гуйе, Кейта, Диуф (Соу, 64).
Камерун – Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Фэ, Тейку, Бассогог, Сутчин-Джум (Манджек, 102), Сиани, Токо-Экамби (Зуа, 46), Муканджо, Тамбе (Абубакар, 102).

Предупреждения: Диуф (13), Ойонго (25), Фэ (59), Сутчин-Джум (82), Куяте (90).

Единственный игрок, который не реализовал пенальти - Садио Мане («Ливерпуль»).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 29.01.2017 00:42
    0
    Жаль Сенегал, по составу да и по игре должны были быть в 3-ке призёров. Но! Камерун был бесподобен. Выжал максимум из сегодняшней игры, да и Кубка в целом. Соперники стоили друг друга.
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