Кубок Африки.1/4 финала
Сенегал – Камерун – 0:0 (4:5 пен.)
Сенегал – Диалло, Мбоджи, Мбенге (Сисс, 86), Гассама, Кулибали, Севе, Куяте (Ндиайе, 109), Мане, Гуйе, Кейта, Диуф (Соу, 64).
Камерун – Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Фэ, Тейку, Бассогог, Сутчин-Джум (Манджек, 102), Сиани, Токо-Экамби (Зуа, 46), Муканджо, Тамбе (Абубакар, 102).
Предупреждения: Диуф (13), Ойонго (25), Фэ (59), Сутчин-Джум (82), Куяте (90).
Единственный игрок, который не реализовал пенальти - Садио Мане («Ливерпуль»).
Источник — Sport.ua
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