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22-й тур
Лацио
0:1
Кьево
28.01.2017, FT

Лацио — Кьево — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Лацио» — «Кьево»

  • 28.01.2017 23:47
  • 56 просмотров
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В поединке 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Кьево» минимальную победу одержали гости:



 

Источник — Sport.ua

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