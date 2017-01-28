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18-й тур
РБ Лейпциг
2:1
Хоффенхайм
28.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг - Хоффенхайм - 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»

  • 28.01.2017 21:53
  • 67 просмотров
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В поединке 18-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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