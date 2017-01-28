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Кубок Англии. Арсенал проехался катком по Саутгемптону

Хет-трик Уолкота и дубль Уэлбека не оставили шансов команде Клода Пюэля

  • 28.01.2017 21:37
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arsenal.com. Дэнни Уэлбек
© arsenal.com. Дэнни Уэлбек

Кубок Англии. 4-й раунд

«Саутгемптон» – «Арсенал» – 0:5
Голы: 0:1 – 15 Уэлбек, 0:2 – 22 Уэлбек, 0:3 – 35 Уолкотт, 0:4 – 69 Уолкотт, 0:5 – 84 Уолкотт.

«Саутгемптон» – Льюис, Стивенс, Гардош, Мартина, Маккуин, Рид, Класи, Симс, Хейбьерг, Исгроув (Тадич, 64), Лонг (Редмонд, 65).
«Арсенал» – Оспина, Мустафи, Гиббс, Бельерин, Холдинг, Рен-Аделед (Ивоби, 72), Мэйтленд-Найлз, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт, Перес, Уэлбек (Санчес, 65).

Источник — Sport.ua

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