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Эйбар обыграл Депортиво в домашнем поединке

«Атлетико» с «Алавесом» победителя не выявили

  • 28.01.2017 21:31
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atleticodemadrid.com. «Алавес» – «Атлетико» – 0:0
© atleticodemadrid.com. «Алавес» – «Атлетико» – 0:0

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Алавес» – «Атлетико» – 0:0

«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Камараса (Сантос, 77), Фемения, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Мендес, 65), Токеро (Вигарай, 84), Дейверсон.
«Атлетико» – Мойя, Хименес (Савич, 56), Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60).

Предупреждения: Хименес (45), Маркос Льоренте (54), Дей
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«Эйбар» – «Депортиво» – 3:1
Голы: 1:0 – 4 Гонсалес, 2:0 – 15 Энрик, 2:1 – 19 Чолак, 3:1 – 72 Лежен.

«Эйбар» – Йоэль, Гальвес, Луна (Пенья, 65), Капа, Лежен, Дани Гарсия, Ривера, Гонсалес, Леон, Инуи (Арбилья, 71), Энрик (Бебе, 90).
«Депортиво» – Тытонь, Аррибас, Сидней, Наварро, Хуанфран, Гильерме, Борхес (Морено, 83), Чолак, Гама (Какута, 62), Хиль (Хоселу, 73), Андоне.

Предупреждения: Борхес (29), Хиль (51).

Источник — Sport.ua

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