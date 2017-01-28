Менхенгладбахская Боруссия совершила суперкамбэк в матче с Байером

Чемпионат Германии. 18-й тур
«Байер» – «Боруссия М» – 2:3
Голы: 1:0 – 31 Та, 2:0 – 34 Эрнандес, 2:1 – 52 Штиндль, 2:2 – 58 Штиндль, 2:3 – 71 Раффаэл.
«Байер» – Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенрихс (Едвай, 65), Кампль, Арангис (Хавертц, 66), Брандт, Бельараби (Кисслинг, 77), Чалханоглу, Эрнандес.
«Боруссия М» – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Хофманн (Дрмич, 90), Крамер, Дауд, Азар (Хан, 70), Раффаэл (Джонсон, 85), Штиндль.
Источник — Sport.ua
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