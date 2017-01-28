Лацио минимально уступает Кьево на Стадио Олимпико

Чемпионат Италии. 22-й тур
«Лацио» – «Кьево» – 0:1
Гол: 0:1 – 90 Инглезе.
«Лацио» – Стракоша, де Врей, Раду (Луис Альберто, 76), Баста (Ломбарди, 83), Худт, Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон, Пароло, Лулич, Джорджевич (Росси, 76).
«Кьево» – Соррентино, Сполли (Дайнелли, 79), Гобби, Каччаторе, Гамберини, де Гузман (Иско, 64), Радованович, Бирса, Бастьен (Ригони, 80), Хетемай, Инглезе.
Предупреждения: Милинкович-Савич (30), Каччаторе (45), Иско (70), Лулич (85)
Источник — Sport.ua
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