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18-й тур
Вердер
1:2
Бавария
28.01.2017, FT

Вердер - Бавария - 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Вердер» — «Бавария»

  • 28.01.2017 21:03
  • 176 просмотров
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В поединке 18-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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