Марточка, ты умничка!!!!Мы тобой гордимся!!!!!Так держать!!!!Как же мы сегодня радовались за тебя...

у Украины есть три Шевченко,у Буркины Фасо три Траоре.

Не менш шановний футзал69. на жаль, у мене не має команди. Я хочу, щоби моя збірна не мучилась, а...

Селю там камнями не закидали после проигрыша? Ох опасная страна эта Турция

Вот так и дк шахтёр раздавит в следующий раз

девачки не сортесь! и то и то дерьмо

Тебе напомнить, одну столичную команду, которая от Шахты за последние два года в 4 матчах чемпио...

А как можно пропустить 3 от команды о которой 99.99% людей даже не слышали? *ROFL...