Кубок Африки. 1/4 финала
Буркина-Фасо – Тунис – 2:0
Голы : 1:0 – 81 Бансе, 2:0 – 84 Накульма.
Буркина -Фасо – Коффи , Коне, Яго, Кулибали, Дайо, Туре (Саре, 87), Баяла (Бансе, 76), Каборе, Накульма, Траоре (Траоре, 90), Траоре.
Тунис – Матлути, Бен-Юссеф, Абденнур, Наггез, Якуби, Сасси (Акайши, 86), Бен-Амор, Хазри (Лахмар, 63), Слити, Мсакни, Хенисси (Хелифа, 86).
Предупреждения: Каборе (19), Абденнур (22), Якуби (34), Бен-Юссеф (38), Кулибали (67), Туре (83), Накульма (86).
Источник — Sport.ua
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у Буркины Фасо три Траоре.
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