Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КАН-2017. Буркина-Фасо становится первым полуфиналистом

Два гола западноафриканцев в конце матча не оставили шансов для сборной Туниса

  • 28.01.2017 20:44
  • 1207 просмотров
  • 2 комментария
Метки
oeildafrique.com
© oeildafrique.com

Кубок Африки. 1/4 финала

Буркина-Фасо – Тунис – 2:0
Голы: 1:0 – 81 Бансе, 2:0 – 84 Накульма.

Буркина-Фасо – Коффи, Коне, Яго, Кулибали, Дайо, Туре (Саре, 87), Баяла (Бансе, 76), Каборе, Накульма, Траоре (Траоре, 90), Траоре.
Тунис – Матлути, Бен-Юссеф, Абденнур, Наггез, Якуби, Сасси (Акайши, 86), Бен-Амор, Хазри (Лахмар, 63), Слити, Мсакни, Хенисси (Хелифа, 86).

Предупреждения: Каборе (19), Абденнур (22), Якуби (34), Бен-Юссеф (38), Кулибали (67), Туре (83), Накульма (86).
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.