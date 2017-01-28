Звезда одержала победу над Мезекевешдом в товарищеском матче

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Кропивницька «Зірка» провела свій другий товариський матч на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі. Суперником української команди був середняк чемпіонату Угорщини ФК «Мезйокйовешд». У підсумку підопічні Романа Монарьова святкували першу перемогу на острівних зборах з рахунком 2:1.

На початку поєдинку «Зірці» вдалося забити швидкий гол. Уже на четвертій хвилині Олексій Чичиков уразив ворота угорців, замкнувши простріл з флангу. Але ще в першому таймі «Мезйокйовешду» вдалося відігратися. На 23-й хвилині після подачі з кутового сербський легіонер Лазар Веселіновіч вколотив м’яча в сітку воріт кропивничан – 1:1.

За три хвилини тренерський штаб «Зірки» вимушений був замінити Євгена Паста, адже він отримав пошкодження задньої поверхні стегна. Замість нього на поле вийшов Роман Льопка. Ближче до завершення першої половини матчу угорці грубо порушили правила на Артемові Сітало, але штрафний удар дивідендів нашій команді не приніс.

Другий гол підопічним Романа Монарьова вдалося забити вже на 70-й хвилині. Автором узяття воріт став Олександр Акименко, котрий відгукнувся на фланговий простріл від Андрія Бацули. Загалом, після цього й українці, й угорці могли забивати ще, але і «Зірку», і їх суперників виручала вдала гра голкіперів. Отож, у підсумку перемога кропивничан – 2:1.

ФК «Мезйокйовешд» (Мезйокйовешд, Угорщина) – «Зірка» (Кропивницький) – 1:2 (1:1).

Голи: 1:0, Чичиков Олексій (4); 1:1, Веселінович Лазар (23); 2:1, Акименко Олександр (70)

«Зірка»: 44. Паст Євген (41. Льопка Роман, 23), 20. Фатєєв Дмитро, 4. Перейра Федеріко (к/к), 18. Кучеренко Олександр (23. Маткобожик Олександр, 75), 28. Полегенько Павло (95. Попов Роман, 61), 8. Лупашко Владислав, 21. Загальський Ігор (б/н. Драченко Максим, 58), 11. Бацула Андрій (15. Збунь Олексій, 71), 77. Чичиков Олексій (50. Акименко Олександр, 68), 14. Сітало Артем, 26. Білоног Дмитро (9. Щедрий Артем, 61).

Источник — ФК Звезда

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