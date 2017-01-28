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Шахтёр — Норрчёпинг — 6:1. Видеообзор матча.

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Шахтёр» — «Норрчёпинг»

  • 28.01.2017 21:37
  • 499 просмотров
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Метки
shakhtar.com. «Шахтер Д» - «Норрчёпинг»
© shakhtar.com. «Шахтер Д» - «Норрчёпинг»

В поединке Кубка Атлантики «Шахтёр» — «Норрчёпинг» крупную победу одержала украинская команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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