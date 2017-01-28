Кубок Англии. Тоттенхэм добывает победу над Уикомбом на 97-й минуте

Кубок Англии. 4-й раунд
«Тоттенхэм» – «Уикомб» – 4:3
Голы: 0:1 – 23 Хэйс, 0:2 – 36, пенальти Хэйс, 1:2 – 60 Сон Хын Мин, 2:2 – 64, пенальти Янссен, 2:3 – 83 Томпсон, 3:3 – 89 Алли, 4:3 – 90+7 Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» – Ворм, Картер-Викерс, Дэвис, Триппьер, Виммер (Дембеле, 61), Уинкс, Дайер, Онома (Алли, 61), Сиссоко, Нкуду (Янссен, 46), Сон Хын Мин.
«Уикомб» – Блэкмэн, Стюарт, Джейкобсон, Жомбати, Пьер, О`Нин, Гэйп, Вуд, Кэшкет (Сондерс, 77), Хэйс (Томпсон, 77), Акинфенва (Уэстон, 68).
Предупреждения: Жомбати (42), Уинкс (54), О`Нин (54), Янссен (69), Гэйп (78), Джейкобсон (83), Стюарт (90).
____________________________________________________________________________________________________________
«Оксфорд» – «Ньюкасл» – 3:0
Голы: 1:0 – 46 Хэммингс, 2:0 – 79 Нелсон, 3:0 – 87 Тони Мартинес.
«Оксфорд» – Иствуд, Скарц, Нелсон, Эдвардс, Джонсон, Люндстрем, Ледсон, Данкли, Холл, Хэммингс (Серкомб, 83), Магуайр (Тони Мартинес, 70).
«Ньюкасл» – Зельс, Гуд, Эдара (Ритчи, 77), Хэнли, Хэйден, Бен-Эль-Манни (Гуффран, 68), Барлейзер, Гамес, Лазаар, Перес, Митрович.
Предупреждения: Хэммингс (57), Эдвардс (66), Хэнли (90).
____________________________________________________________________________________________________________
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:3
Голы : 0:1 – 43 Стерлинг, 0:2 – 71 Сане, 0:3 – 90 Туре.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Томкинс, Келли, Уорд, Ледли, Ли Чун Юн, Матч (Макартур, 65), Таунсенд, Фламини, Шлупп (Фрайерс, 76), Бентеке (Реми, 46).
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Компани, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Делф, Сильва (Фернандо, 78), Сане (Нолито, 84), Стерлинг (Навас, 66), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Туре (28), Матч (30), Стерлинг (36), Келли (54), Санья (56), Ледли (90).
____________________________________________________________________________________________________________
«Блэкберн» – «Блэкпул» – 2:0
Голы: 1:0 – 9 Галлахер, 2:0 – 22 Беннетт.
«Блэкберн» – Стил, Грир, Уильямс, Ньямбе, Беннетт, Лоу, Акпан (Гатри, 67), Ленихан, Конуэй, Грэм (Мэхони, 72), Галлахер.
«Блэкпул» – Слокомб, Меллор, Олдред, Робертсон, Эймсон, Осейи-Сэмюэл (Мэтт, 55), Пэйн (Йетс, 63), Макалистер, Пью, Тэйлор, Каллен (Оделуси, 55).
Предупреждения: Макалистер (59), Меллор (61).
Удаление: Меллор (65).
____________________________________________________________________________________________________________
«Бернли» – «Бристоль Сити» – 2:0
Голы : 1:0 – 45 Воукс, 2:0 – 68 Дефур.
«Бернли» – Поуп, Ми, Кин, Фланаган, Тарковски, Дефур (Кайтли, 78), Бартон (Хендрик, 70), Арфилд (Барнс, 70), Гудмундссон, Дариква, Воукс.
«Бристоль Сити» – Гифер, Райт, Голбурн, Вайнер, Флинт, О`Дода, Брайен (Абрахам, 61), Хегелер (Пэк, 76), Браунхилл, Рид, Джурич (Энгвалль, 61).
Предупреждения: Тарковски (67), Дариква (90).
____________________________________________________________________________________________________________
«Линкольн Сити» – «Брайтон» – 3:1
Голы : 0:1 – 24 Тауэлл, 1:1 – 57, пенальти Пауэр, 2:1 – 62, автогол Томори, 3:1 – 85 Робинсон.
«Линкольн Сити» – Фарман, Хэберхэм, Реджетт, Уотерфолл, Вуд, Хоукридж, Арнольд, Вудъярд, Пауэр (Маккомб, 90), Рид (Лонг, 88), Робинсон (Малдун, 87).
«Брайтон» – Мяенпяя (Анкергрен, 56), Хюнемайер, Томори, Голдсон, Адекугбе, Скалак (Мерфи, 68), Марч, Норвуд, Сидуэлл, Тауэлл (Хемед, 68), Мюррей.
Предупреждения: Тауэлл (24), Пауэр (35), Томори (37), Вуд (41), Мюррей (53), Норвуд (90).
____________________________________________________________________________________________________________
«Рочдейл» – «Хаддерсфилд» – 0:4
Голы: 0:1 – 42 Кванер, 0:2 – 66, пенальти Браун, 0:3 – 72 Хефеле, 0:4 – 84 Хефеле.
«Рочдейл» – Логан, Макналти, Макгэхи, Рафферти, Кин, Винсенти, Аллен (Редшоу, 67), Кэмпс, Нобл-Лазарус (Мендес-Лэйнг, 67), Хендерсон, Эндрю (Китчинг, 12).
«Хаддерсфилд» – Коулмэн, Хадсон, Холмс-Деннис, Крэйни, Горенц-Станкович, Уайтхэд (Муй, 69), Биллинг, Браун, Банн (Хогг, 46), Кванер, Качунга (Хефеле, 46).
Предупреждения : Браун (51), Макгэхи (66).
____________________________________________________________________________________________________________
«Мидлсбро» – «Аккрингтон» – 1:0
Гол: 1:0 – 69 Даунинг.
«Мидлсбро» – Константопулос, Эспиноса, Фабио, Френд (Фрай, 9), Гибсон, Клейтон, Даунинг, Лидбиттер, Фишер (Траоре, 61), Бэмфорд (Стуани, 70), Жестед.
«Аккрингтон» – Родак, Роджерс, Коннили, Хьюз, Боко (Маккартан, 74), Макконвилл, Клэр, Беклз (Горнелл, 90), Дэвис (Кларк, 74), Донасьен, Ки.
Предупреждения : Коннили (14), Лидбиттер (64), Клейтон (81), Клэр (85), Даунинг (88), Гибсон (90), Роджерс (90).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.