Кубок Англии. Тоттенхэм добывает победу над Уикомбом на 97-й минуте

Про баскетбольное кольцо - тоже неплохо... Сто лет назад с десяти бросков по кольцу с 2-х метров ...

Швед с Севильи приехал посмотреть футбик низкопробный, а Шахтер ним голы забивал.

Как можно пропустить от команды которую я даже выговорить не могу ¿??? )))) если кто не ...

А причем здесь допинг , они же стреляли хорошо вроде

........Разве допинг влияет на стрельбу?

а качество телевизионной трансляции на Х-спорте - это, конечно, нечто! безобразное донельзя. не 5...

Ну шо гена-два полена, как бизнес по рапродаже бычьей спермы, загибается??? Теперь пареньком с ни...

что же ты с Одесской области ,да под соссийской тряпкой? ...