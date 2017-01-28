Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Англии. Тоттенхэм добывает победу над Уикомбом на 97-й минуте

«Манчестер Сити» громит «Кристал Пэлас», «Оксфорд» выбивает «Ньюкасл»

  • 28.01.2017 19:55
  • 592 просмотров
  • 0 комментария
Метки
tottenhamhotspur.com. Сон Хын Мин
© tottenhamhotspur.com. Сон Хын Мин

Кубок Англии. 4-й раунд

«Тоттенхэм» – «Уикомб» – 4:3
Голы: 0:1 – 23 Хэйс, 0:2 – 36, пенальти Хэйс, 1:2 – 60 Сон Хын Мин, 2:2 – 64, пенальти Янссен, 2:3 – 83 Томпсон, 3:3 – 89 Алли, 4:3 – 90+7 Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» – Ворм, Картер-Викерс, Дэвис, Триппьер, Виммер (Дембеле, 61), Уинкс, Дайер, Онома (Алли, 61), Сиссоко, Нкуду (Янссен, 46), Сон Хын Мин.
«Уикомб» – Блэкмэн, Стюарт, Джейкобсон, Жомбати, Пьер, О`Нин, Гэйп, Вуд, Кэшкет (Сондерс, 77), Хэйс (Томпсон, 77), Акинфенва (Уэстон, 68).

Предупреждения: Жомбати (42), Уинкс (54), О`Нин (54), Янссен (69), Гэйп (78), Джейкобсон (83), Стюарт (90).
____________________________________________________________________________________________________________

«Оксфорд» – «Ньюкасл» – 3:0
Голы: 1:0 – 46 Хэммингс, 2:0 – 79 Нелсон, 3:0 – 87 Тони Мартинес.

«Оксфорд» – Иствуд, Скарц, Нелсон, Эдвардс, Джонсон, Люндстрем, Ледсон, Данкли, Холл, Хэммингс (Серкомб, 83), Магуайр (Тони Мартинес, 70).
«Ньюкасл» – Зельс, Гуд, Эдара (Ритчи, 77), Хэнли, Хэйден, Бен-Эль-Манни (Гуффран, 68), Барлейзер, Гамес, Лазаар, Перес, Митрович.

Предупреждения: Хэммингс (57), Эдвардс (66), Хэнли (90).
____________________________________________________________________________________________________________

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:3
Голы: 0:1 – 43 Стерлинг, 0:2 – 71 Сане, 0:3 – 90 Туре.

«Кристал Пэлас»  – Хеннесси, Томкинс, Келли, Уорд, Ледли, Ли Чун Юн, Матч (Макартур, 65), Таунсенд, Фламини, Шлупп (Фрайерс, 76), Бентеке (Реми, 46).
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Компани, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Делф, Сильва (Фернандо, 78), Сане (Нолито, 84), Стерлинг (Навас, 66), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Туре (28), Матч (30), Стерлинг (36), Келли (54), Санья (56), Ледли (90).
____________________________________________________________________________________________________________

«Блэкберн» – «Блэкпул» – 2:0
Голы: 1:0 – 9 Галлахер, 2:0 – 22 Беннетт.

«Блэкберн» – Стил, Грир, Уильямс, Ньямбе, Беннетт, Лоу, Акпан (Гатри, 67), Ленихан, Конуэй, Грэм (Мэхони, 72), Галлахер.
«Блэкпул» – Слокомб, Меллор, Олдред, Робертсон, Эймсон, Осейи-Сэмюэл (Мэтт, 55), Пэйн (Йетс, 63), Макалистер, Пью, Тэйлор, Каллен (Оделуси, 55).

Предупреждения: Макалистер (59), Меллор (61).
Удаление: Меллор (65).
____________________________________________________________________________________________________________

«Бернли» – «Бристоль Сити» – 2:0
Голы: 1:0 – 45 Воукс, 2:0 – 68 Дефур.

«Бернли»  – Поуп, Ми, Кин, Фланаган, Тарковски, Дефур (Кайтли, 78), Бартон (Хендрик, 70), Арфилд (Барнс, 70), Гудмундссон, Дариква, Воукс.
«Бристоль Сити» – Гифер, Райт, Голбурн, Вайнер, Флинт, О`Дода, Брайен (Абрахам, 61), Хегелер (Пэк, 76), Браунхилл, Рид, Джурич (Энгвалль, 61).

Предупреждения: Тарковски (67), Дариква (90).
____________________________________________________________________________________________________________

«Линкольн Сити» – «Брайтон» – 3:1
Голы: 0:1 – 24 Тауэлл, 1:1 – 57, пенальти Пауэр, 2:1 – 62, автогол Томори, 3:1 – 85 Робинсон.

«Линкольн Сити» – Фарман, Хэберхэм, Реджетт, Уотерфолл, Вуд, Хоукридж, Арнольд, Вудъярд, Пауэр (Маккомб, 90), Рид (Лонг, 88), Робинсон (Малдун, 87).
«Брайтон» – Мяенпяя (Анкергрен, 56), Хюнемайер, Томори, Голдсон, Адекугбе, Скалак (Мерфи, 68), Марч, Норвуд, Сидуэлл, Тауэлл (Хемед, 68), Мюррей.

Предупреждения: Тауэлл (24), Пауэр (35), Томори (37), Вуд (41), Мюррей (53), Норвуд (90).
____________________________________________________________________________________________________________

«Рочдейл» – «Хаддерсфилд» – 0:4
Голы: 0:1 – 42 Кванер, 0:2 – 66, пенальти Браун, 0:3 – 72 Хефеле, 0:4 – 84 Хефеле.

«Рочдейл» – Логан, Макналти, Макгэхи, Рафферти, Кин, Винсенти, Аллен (Редшоу, 67), Кэмпс, Нобл-Лазарус (Мендес-Лэйнг, 67), Хендерсон, Эндрю (Китчинг, 12).
«Хаддерсфилд» – Коулмэн, Хадсон, Холмс-Деннис, Крэйни, Горенц-Станкович, Уайтхэд (Муй, 69), Биллинг, Браун, Банн (Хогг, 46), Кванер, Качунга (Хефеле, 46).

Предупреждения: Браун (51), Макгэхи (66).
____________________________________________________________________________________________________________

«Мидлсбро» – «Аккрингтон» – 1:0
Гол: 1:0 – 69 Даунинг.

«Мидлсбро» – Константопулос, Эспиноса, Фабио, Френд (Фрай, 9), Гибсон, Клейтон, Даунинг, Лидбиттер, Фишер (Траоре, 61), Бэмфорд (Стуани, 70), Жестед.
«Аккрингтон» – Родак, Роджерс, Коннили, Хьюз, Боко (Маккартан, 74), Макконвилл, Клэр, Беклз (Горнелл, 90), Дэвис (Кларк, 74), Донасьен, Ки.

Предупреждения: Коннили (14), Лидбиттер (64), Клейтон (81), Клэр (85), Даунинг (88), Гибсон (90), Роджерс (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.