Волынь разгромно победила словацкий Земплин

Волинь перемогла словацький «Земплін Михаловце» у другому контрольному матчі закарпатського збору.
Матч відбувався на штучному газоні комплексу Камелот.
Якщо у першому таймі гравці луцької команди тільки одного разу вразили ворота словаків (Анатолій Діденко на 33 хвилині), то перевага у другому таймі була тотальною і справа завершилася розгромом.
Рахунок подвоїв Артем Дудік (78 хв.), потім він асистував Діденку (84 хв. 3:0), а на 85 хвилині розгром довершив Могіль - 4:0.
«Волинь» Луцьк - МФК «Земплін Михайловце» - 4:0 (1:0)
Голи: Діденко (33, 84), Дудік (78), Могіль (85).
Источник — ФК Волынь
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