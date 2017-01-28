Волынь разгромно победила словацкий Земплин

Про баскетбольное кольцо - тоже неплохо... Сто лет назад с десяти бросков по кольцу с 2-х метров ...

Ти це про чинного чемпіона України Динамо і їх матч проти Ліферінга?

Как можно пропустить от команды которую я даже выговорить не могу ¿??? )))) если кто не ...

Швед с Севильи приехал посмотреть футбик низкопробный, а Шахтер ним голы забивал.