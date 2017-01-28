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Волынь разгромно победила словацкий Земплин

Украинские футболисты отправили в ворота словаков четыре безответных мяча

  • 28.01.2017 19:20
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Волинь перемогла словацький «Земплін Михаловце» у другому контрольному матчі закарпатського збору.

Матч відбувався на штучному газоні комплексу Камелот.

Якщо у першому таймі гравці луцької команди тільки одного разу вразили ворота словаків (Анатолій Діденко на 33 хвилині), то перевага у другому таймі була тотальною і справа завершилася розгромом.

Рахунок подвоїв Артем Дудік (78 хв.), потім він асистував Діденку (84 хв. 3:0), а на 85 хвилині розгром довершив Могіль - 4:0.

«Волинь» Луцьк - МФК «Земплін Михайловце» - 4:0 (1:0)
Голи: Діденко (33, 84), Дудік (78), Могіль (85).

 

Источник — ФК Волынь

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