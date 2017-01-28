Шахтер громит Норрчёпинг в первом поединке Atlantic Cup

© shakhtar.com. «Шахтер Д» - «Норрчёпинг»

Очередной контрольный поединок донецкий «Шахтер» провел со шведским «Норрчёпингом». Встреча прошла в рамках седьмого по счету Atlantic Cup. В квартете группы А кроме этих команд также сыграют чешский «Яблонец» и датский «Ольборг».

Сезон в Швеции проходит по схеме весна-осень, и начинается он в апреле. Так что для соперников «горняков» этот матч стал первым в предсезонной подготовке. Разумеется, и класс команд, и форма отдельных исполнителей на данный момент были несопоставимы. «Шахтер» владел инициативой весь первый тайм: у ворот Андрея Пятова был всего лишь один опасный момент, но под удар соперника самоотверженно бросился Марсио Азеведо. Зато подопечные Паулу Фонсеки первые 45 минут игры провели на чужой половине поля. Лучшая возможность открыть счет была у Максима Малышева, но после его удара головой великолепно сыграл голкипер. Зато минутой спустя после подачи с фланга Александр Кучер в воздухе перепрыгнул Калле Холмберга и головой послал мяч в сетку ворот. И после гола «горняки» не сбросили оборотов, не давая развиваться атакам соперников. Единственная неприятность — на последней минуте тайма на ровном месте сполкнулся Бернард, и ему потребовалась помощь медиков.

На второй тайм вышел полностью обновленный состав донецкой команды. И не оставил камня на камне от обороны шведов. Начало разгрому положил капитан: после перевода с фланга Дарио Срна пробил в касание в ближний угол — и опытный голкипер «Норрчёпинга» Михаэль Лангер пропустил мяч между ног. Тут же последовал третий гол: Александр Зубков наносил обводящий удар, не факт, что попал в створ, но прибежавший на помощь 19-летний защитник Филип Дагерстол подправил мяч в сетку собственных ворот. Фактически два автогола за три минуты — от такого не каждая команда оправится... К тому же вскоре Тайсон сам начал атаку и сам ее завершил ударом с лёта — мяч после рикошета от защитника снова оказался в сетке!

Тем не менее, игрокам «Норрчёпинга» удалось отквитать один мяч. Темнокожий швед Никлас Элиассон смело пошел на троих защитников и от линии штрафной нанес «бильярдный» удар под дальнюю штангу — Антон Каниболоцкий был бессилен. Но после этого шведская команда выдохлась. Футболисты «Норрчёпинга» отошли на свою половину поля всей командой, даже не пытаясь контратаковать, а «горняки» принялись взламывать эти редуты. И преуспели. Тайсон отдал на Николая Матвиенко, тот прострелил слева — набежавший Густаво Бланко-Лещук пробивал по пустым воротам с двух метров. К слову, точно такая же комбинация прошла на последней минуте игры, но после удара аргентинского украинца защитник выбил мяч с линии ворот. Ну а точку (вернее, восклицательный знак) в матче поставил Фред. Его сбили в метре от линии штрафной, и бразилец сам выполнил стандарт — со штрафного пробил в ближнюю девятку: мяч от переладины приземлился за линией ворот. В общем, мячи «Шахтер» забивал на любой вкус. При этом очень не везло Тарасу Степаненко: тот бил и головой, и в касание, и даже в падении через себя — но так и не попал по воротам.

6:1 — сверхуверенная победа «Шахтера» на Кубке Атлантики не должна приводить к эйфории. Слишком разная форма команд, разный уровень. Однако уверенности в своих силах она должна прибавить!



«Шахтер Д» - «Норрчёпинг» - 6:1

Александр Кучер, 18, Дарио Срна, 51, Филип Дагерстол, 54, автогол, Тайсон, 64, Густаво Бланко-Лещук, 73, Фред, 84 - Никлас Элиассон, 69.

«Шахтер Д»: Андрей Пятов (Антон Каниболоцкий, '46), Бернард (Иван Ордец, '46), Вячеслав Танковский (Николай Матвиенко, '46), Василий Кобин (Ярослав Ракицкий, '46), Ромеро Марлос (Алан Патрик, '46), Александр Кучер (Дарио Срна, '46), Максим Малышев (Тарас Степаненко, '46), Дентиньо (Фред, '46), Марсио Азеведо (Александр Зубков, '46), Факундо Ферейра (Андрей Борячук, '31, Густаво Бланко-Лещук, '61), Сергей Кривцов (Тайсон, '46).

«Норрчёпинг»: Михаэль Лангер, Себастьян Андерссон (Андреас Хадениус, '46), Андреас Юханссон, Йон-Гудни Фьёлусон, Кристофер Тело, Филип Дагерстол, Даниэль Шёлунд, Никлас Бэркрут, Никлас Элиассон, Хенрик Кастегрен (Симон Скрабб, '57), Калле Холмберг.

Источник — Sport.ua

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