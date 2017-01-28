Густаво Бланко-Лещук забил второй гол за Шахтер

© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук забил за «Шахтер» в товарищеском матче со шведским «Норрчепингом». На 72-й минуте матча аргентинский форвард откликнулся на прострел Николая Матвиенко и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол стал вторым для Бланко-Лещука в футболке «горняков». Вчера 25-летний нападающий поразил ворота «Аустрии».

Источник — Sport.ua

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