Густаво Бланко-Лещук забил второй гол за Шахтер

Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук забил за «Шахтер» в товарищеском матче со шведским «Норрчепингом». На 72-й минуте матча аргентинский форвард откликнулся на прострел Николая Матвиенко и отправил мяч в сетку ворот соперника.
Этот гол стал вторым для Бланко-Лещука в футболке «горняков». Вчера 25-летний нападающий поразил ворота «Аустрии».
Источник — Sport.ua
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