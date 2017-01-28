Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Густаво Бланко-Лещук забил второй гол за Шахтер

Аргентинский форвард отличился во втором матче подряд

  • 28.01.2017 19:08
  • 1398 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Шахтер Донецк. Густаво Бланко-Лещук

Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук забил за «Шахтер» в товарищеском матче со шведским «Норрчепингом». На 72-й минуте матча аргентинский форвард откликнулся на прострел Николая Матвиенко и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол стал вторым для Бланко-Лещука в футболке «горняков». Вчера 25-летний нападающий поразил ворота «Аустрии».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.