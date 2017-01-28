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Бавария обыграла Вердер, Кельн деклассировал Дармштадт

Артем Федецкий вышел после перерыва

  • 28.01.2017 18:35
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fcbayern.com. «Вердер» – «Бавария» – 1:2
© fcbayern.com. «Вердер» – «Бавария» – 1:2

Чемпионат Германии. 18-й тур

«Вердер» – «Бавария» – 1:2
Голы: 0:1 – 30 Роббен, 0:2 – 45 Алаба, 1:2 – 53 Крузе.

«Вердер» – Видвальд, Сане, Мойсандер, Бауэр (Бартельс, 71), Гарсия (Кайнц, 81), Юнузович, Велькович, Дилэйни, Гнабри, Крузе, Писарро (Эггештайн, 19).
«Бавария» – Нойер, Мартинес, Алаба, Хуммельс, Хаби Алонсо, Лам, Роббен (Коман, 66), Киммих, Рибери (Дуглас Коста, 79), Левандовски, Мюллер (Саншеш, 62).

Предупреждения: Бауэр (42), Гарсия (72), Юнузович (75), Эггештайн (90).
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«Вольфсбург» – «Аугсбург» – 1:2
Голы:1:0 – 4 Гомес, 1:1 – 25 Халил Алтынтоп, 1:2 – 69 Кор.

«Вольфсбург» – Бенальо, Виейринья (Майораль, 72), Родригес, Брума, Зегуин, Гилавоги (Арнольд, 80), Герхардт, Малли (Блашчиковски, 72), Луис Густаво, Нтеп, Гомес.
«Аугсбург» – Хитц, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Гу Чжа Чхоль, Моравек (Кор, 40), Халил Алтынтоп, Усами (Тайгль, 62), Чжи Дон Вон, Бобадилья (Качар, 88).

Предупреждения:Макс (9), Виейринья (68), Гу Чжа Чхоль (83), Луис Густаво (89).
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«Дармштадт» – «Кельн» – 1:6
Голы: 0:1 – 32, автогол Сулу, 0:2 – 36 Осако, 0:3 – 42 Модест, 1:3 – 66, пенальти Сэм, 1:4 – 72 Осако, 1:5 – 85 Йойич, 1:6 – 89 Руднев.

«Дармштадт» – Эссер, Сулу, Милошевич (Чолак, 68), Сиригу, Холланд, Гондорф, Хеллер, Сэм, Розенталь (Федецкий, 46), Нимайер, Бойд (Вранчич, 74).
«Кельн» – Кесслер, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Хектор, Клеменс, Рауш (Марох, 56), Хегер, Битенкур (Йойич, 74), Осако, Модест (Руднев, 50).

Предупреждения: Модест (29), Милошевич (30), Клеменс (41), Бойд (55), Руднев (65), Хегер (66).
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«Ингольштадт-04» – «Гамбург» – 3:1
Голы: 1:0 – 14 Гросс, 2:0 – 22 Зуттнер, 3:0 – 47, пенальти Коэн, 3:1 – 63 Сакаи.

«Ингольштадт-04» – Хансен, Брежери, Зуттнер, Хадерджонай, Матип, Коэн, Рожер, Гросс (Левельс, 90), Моралес, Лекки (Юнг, 43), Лескано (Хинтерзеер, 87).
«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Остжолек (Юнг, 46), Дуглас Сантос, Маврай, Грегорич (Мюллер, 68), Холтби, Костич, Сакаи, Вуд, Вальдшмидт (Дикмайер, 46).

Предупреждения: Пападопулос (44), Сакаи (77).
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«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм-1899» – 2:1
Голы: 0:1 – 18 Амири, 1:1 – 38 Вернер, 2:1 – 77 Забитцер.

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Комппер, Бернардо, Забитцер, Ильзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 90), Поульсен (Зельке, 73), Вернер.
«Хоффенхайм-1899» – Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт (Шер, 46), Демирбай, Руди, Амири (Салаи, 76), Крамарич (Ут, 63), Вагнер.

Предупреждения: Амири (25), Поульсен (35), Комппер (84), Салаи (88), Хюбнер (90).
Удаление: Вагнер (60).

Источник — Sport.ua

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