Днепр уступил тбилисскому Динамо в товарищеском матче

В предпоследнем матче сбора «Днепр» уступил тбилисскому «Динамо» 2:4 при двух дублях соперника.
В составе украинской команды отличились Лунев и Довбык.
Товарищеский матч
«Днепр» — «Динамо» Тбилиси — 2:4
Голы: 0:1 Лобжанидзе (7), 1:1 Лунев (25), 1:2 Лобжанидзе (55), 1:3 Арабули (61), 1:4 Арабули (63), 2:4 Довбик (67).
«Днепр»: 1. Баштаненко Алексей (13. Кучер Даниил, 46), — 33. Нагиев Дмитрий, 5. Сафронов Александр, 7. Лопыренок Максим (14. Чеберячко Евгений, 46), 2. Влад Александру (8. Полевой Владимир, 46), — 6. Гоменко Ярослав (44. Сухарь Тимофей, 46), 18. Когут Игорь, 10. Кочергин Владислав (15. Довбик Артем, 46), 29. Вакулко Юрий (20. Чеберко Евгений, 46), 99. Лунев Максим (89. Хучбаров Камиль, 46), — 17. Баланюк Денис (36. Кожушко Олег, 46).
«Динамо» Тб: 21. Бегашвили, 3. Тотадзе, 4. Лочошвили (16. Тевзадзе, 72), 5. Чадунели (24. Кобашвили, 67), 6. Кардава, 13. Китеишвили (32. Никонино, 85), 10. Папунашвили, 11. Лобжанидзе, 22. Чакветадзе (23. Зария, 65), 8. Арабули (Микелтадзе, 65), игрок на просмотре (Гвелесиани, 46).
Источник — ФК Днепр
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