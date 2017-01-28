Днепр уступил тбилисскому Динамо в товарищеском матче

Вы предложили себя тут считать перегруженным и недалеким человеком. Выражаю, как минимум, свое ...

Что, Хатынь предлагаешь забыть???И с кем вы там воюете, с армией, которая так и не пришла на войн...

Ты за себя переживай, я тебе и тебе подобным это в лицо сказать могу.

И да... Сейчас грань между терминами стала очень размытой. И докапываться до всех деталей есте...