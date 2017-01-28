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Мората может покинуть мадридский Реал

На форварда Королевского клуба претендуют «Ювентус», «Арсенал» и «Челси»

  • 28.01.2017 17:35
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AS.com. Альваро Мората
© AS.com. Альваро Мората

Нападающий «Реала» Альваро Мората, прошлым летом выкупленный у «Ювентуса» за 30 миллионов евро, не получает в команде достаточных игровых возможностей: кантерано вернулся в родной клуб, чтобы добиться успеха, однако с начала сезона получает все меньше и меньше игрового времени.

Как сообщил журналист Ману Кареньо в эфире радиостанции SER, Мората собирается покинуть «Мадрид» ближайшим летом в случае, если Зинедин Зидан останется на посту главного тренера команды. Игрок уже попросил своего агента со вниманием отнестись ко всем предложениям из других клубов, и на данный момент интерес к футболисту проявили три команды: «Ювентус», «Арсенал» и «Челси». Как сообщает SER, Мората чувствует себя обманутым, потому что летом отказался от перехода в другие клубы ради «Мадрида», а Королевский клуб, обещавший ему игровое время, не сдержал свое слово.

Впрочем, в ответ на появившиеся слухи сам Альваро написал на своей странице в Инстаграм: «Пусть говорят, что хотят. Hala Madrid навсегда!».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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