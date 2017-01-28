Шахтер - Норчепинг: стартовые составы команд

Сегодня, в 17:30, состоится товарищеский матч «Шахтер» – «Норчепинг». Прямая трансляция – на канале «Футбол 1».Вашему вниманию стартовые составы команд.
«Шахтер»: 30. Пятов, 14. Кобин, 5. Кучер (к), 38. Кривцов, 66. Азеведо, 17. Малышев, 24. Танковский, 11. Марлос, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 19. Феррейра
Запасные: 26. Шевченко, 32. Каниболоцкий, 55. Кудрик, 18. Ордец, 25. Матвиенко, 33. Срна, 44. Ракицкий, 6. Степаненко, 8. Фред, 12. Алан Патрик, 28. Тайсон, 59. Зубков, 41. Борячук, 99. Лещук
«Норчепинг»: 31. Лангер, 25. Дагерстол, 4. Юханссон, 3. Фьолусон, 11. Тело, 8. Беркрот, 20. Шелунд, 2. Кастегрен, 23. Элиассон, 17. Хольмберг, 19. Андерссон
Источник — ФК Шахтер
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