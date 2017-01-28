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Карабюкспор проиграл Ризеспору, Селезнев отыграл весь матч

Андрей Близниченко сыграл 68 минут и был замен на Сердара Деликташа

  • 28.01.2017 17:19
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kardemirkarabukspor.org.tr
© kardemirkarabukspor.org.tr

Турецкая Суперлига

«Ризеспор» — «Кардемир Карабюкспор» 1:0
Гол: Квеуке, 6.

«Ризеспор»: Аккан, Озек (Ялчын, 61), Курт, Обоабона, Исмаэль, Петруччи, Саадане, Чек, Яншер (Чалаян, 71), Акьюз, Квеуке (Эдомвоний, 81).
«Кардемир Карабюкспор»: Шахин, Гэман, Башдаш, Нункеу, Латовлевич, Танасе (Бийого, 25), Гюльселям, Депе (Алексе, 81), Зенгин, Близниченко (Деликташ, 68), Селезнев.

Предупреждения: Саадане — Гюльселям, Бийого.
Удален: Саадане, 90+4

Источник — Sport.ua

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