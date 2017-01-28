Кубок Англии. Ливерпуль уступил Вулверхэмптону

Кубок Англии. 4-й раунд
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:2
Голы: 0:1 – 1 Стирман, 0:2 – 41 Вайманн, 1:2 – 86 Ориги.
«Ливерпуль» – Кариус, Гомес, Морено, Рэнделл (Коутиньо, 46), Клаван, Эджариа (Джан, 74), Лейва, Вейналдум, Фирмино (Старридж, 65), Вудберн, Ориги.
«Вулверхэмптон» – Бергойн, Хоз, Стирман, Доэрти, Элдер Кошта (Ронан, 67), Коуди, Эдвардс, Эванс, Сэвилл, Вайманн (Мэйсон, 77), Дико (Бедварссон, 71).
Предупреждения: Стирман (29), Хоз (48), Вейналдум (51), Эванс (89).
Источник — Sport.ua
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