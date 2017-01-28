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Вильярреал обыграл Гранаду, Кравец вышел на замену

«Желтая субмарина» отправила в ворота соперников по «торпеде» в каждом тайме

  • 28.01.2017 16:32
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villarrealcf.com. «Вильярреал» – «Гранада» – 2:0
© villarrealcf.com. «Вильярреал» – «Гранада» – 2:0

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Вильярреал» – «Гранада» – 2:0
Голы: 1:0 – 42 Сориано, 2:0 – 73 Альваро Гонсалес.

«Вильярреал» – Асенхо, Альваро Гонсалес, Бонера, Марио Гаспар, Хосе Анхель, Тригерос, Сориано (Адриан, 63), Дос Сантос, Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Родри Эрнандес, 87), Сориано.
«Гранада» – Очоа, Ингасон, Хонгла, Сильва, Фулькье, Куэнка, Серджи Сампер, Сонье (Кравец, 74), Понсе (Бога, 60), Рамос, Малле (Ацили, 81).

Предупреждения: Альваро Гонсалес (37), Сориано (38), Серджи Сампер (48), Сильва (75), Хосе Анхель (88).

Источник — Sport.ua

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