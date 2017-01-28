Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир КОСТЕВИЧ: «Неприятно, когда меня называют «бандеровцем»

Украинский защитник «Леха» – о своем фото на фоне памятника Степану Бандере во Львове

  • 28.01.2017 15:52
  • 475 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Український футболіст «Леха» Володимир Костевич в інтерв’ю польському виданню Super Express прокоментував свої фотографії на фоні пам`ятника Степану Бандері.

«Це сталося під час презентації нової форми «Карпат». Для її проведення клуб вибрав парк, де розташований пам'ятник Бандері, і призначив трьох гравців. У кожної країни своя історія і я поважаю історію Польщі. Не повинно бути жодних проблем з фанатами - думаю, вони все розуміють. Я знаю, що поляки мають свою думку про Бандеру, українці - свою. Я ніколи не втручався в політику, бо не розуміюся в цьому. Намагаюся робити те, що я роблю найкраще - грати в футбол», - сказав Володимир.

На запитання журналіста, як він реагуватиме, якщо у Польщі його називатимуть «бандерівцем», Володимир Костевич відповів:

«Мені неприємно, коли мене називають «бандерівцем», бо я Володимир Костевич. Я не заслужив, щоб мене називали так. Буде смішно, якщо люди почнуть ображати мене тільки тому, що у мене є фото біля пам'ятника Бандері. Зрештою, це була всього лише презентація форми, яка не мала нічого спільного з політикою. Тут немає нічого такого, що може образити польських фанатів», - підсумував футболіст.

Источник — Zaxid.net

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 28.01.2017 15:58
    0
    бандеровець це така образа як для капаца свідомий і незалежний
    Ссылка
    MBTUkraine
      MBTUkraine, 28.01.2017 15:58
    +1
    Ще один кормілєц кончєний.
    Ссылка
    Dima Any
    online
      Dima Any, 28.01.2017 16:06
    +2
    Володя , в тебе рівень інтелекту нуль цілих багато сотих , люди життя віддавали щоб бути бандерівцями , а ти поляків налякався. Я , наприклад , завжди говорю що я бандерівець і кажу це дуже гонорово . Другий варіан - надіюсь ті поляки самі то інтервю склепали
    Ссылка
    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 28.01.2017 16:12
    +1
    бей в бубен за оскорбление сразу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.