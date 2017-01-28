Владимир КОСТЕВИЧ: «Неприятно, когда меня называют «бандеровцем»

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Український футболіст «Леха» Володимир Костевич в інтерв’ю польському виданню Super Express прокоментував свої фотографії на фоні пам`ятника Степану Бандері.

«Це сталося під час презентації нової форми «Карпат». Для її проведення клуб вибрав парк, де розташований пам'ятник Бандері, і призначив трьох гравців. У кожної країни своя історія і я поважаю історію Польщі. Не повинно бути жодних проблем з фанатами - думаю, вони все розуміють. Я знаю, що поляки мають свою думку про Бандеру, українці - свою. Я ніколи не втручався в політику, бо не розуміюся в цьому. Намагаюся робити те, що я роблю найкраще - грати в футбол», - сказав Володимир.

На запитання журналіста, як він реагуватиме, якщо у Польщі його називатимуть «бандерівцем», Володимир Костевич відповів:



«Мені неприємно, коли мене називають «бандерівцем», бо я Володимир Костевич. Я не заслужив, щоб мене називали так. Буде смішно, якщо люди почнуть ображати мене тільки тому, що у мене є фото біля пам'ятника Бандері. Зрештою, це була всього лише презентація форми, яка не мала нічого спільного з політикою. Тут немає нічого такого, що може образити польських фанатів», - підсумував футболіст.

Источник — Zaxid.net

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