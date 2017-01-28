Динамо в Испании: Утренняя тренировка за 60 секунд

Смотрите самые яркие моменты утренней тренировки киевского «Динамо» на сборах в Испании.
Источник — ФК Динамо Киев
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Смотрите самые яркие моменты утренней тренировки киевского «Динамо» на сборах в Испании.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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