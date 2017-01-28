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Динамо в Испании: Утренняя тренировка за 60 секунд

Самые яркие моменты утренней тренировки киевского клуба

  • 28.01.2017 15:29
  • 145 просмотров
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Метки
ФК Динамо Киев.
© ФК Динамо Киев.

Смотрите самые яркие моменты утренней тренировки киевского «Динамо» на сборах в Испании.

Источник — ФК Динамо Киев

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