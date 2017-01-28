Лучкевич перейдет в Стандард за €1,5 миллиона

Полузащитник «Днепра» Валерий Лучкевич в ближайшем времени оформит переход в «Стандард». Украинский футболист уже прибыл в расположение бельгийской команды и скоро пройдет медосмотр.
Сопровождает 21-летнего игрока исполнительный директор «Днепра» Андрей Русол. Сообщается, что трансфер Лучкевича обойдется «Стандарду» в 1,5 миллиона евро.
Напомним, в услугах молодого хавбека было заинтересовано киевское «Динамо».
Источник — Sportarena
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