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Лучкевич перейдет в Стандард за €1,5 миллиона

Украинский футболист в ближайшее время станет игроком бельгийского клуба

  • 28.01.2017 15:19
  • 1168 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Днепр, Валерий Лучкевич
© ФК Днепр, Валерий Лучкевич

Полузащитник «Днепра» Валерий Лучкевич в ближайшем времени оформит переход в «Стандард». Украинский футболист уже прибыл в расположение бельгийской команды и скоро пройдет медосмотр.

Сопровождает 21-летнего игрока исполнительный директор «Днепра» Андрей Русол. Сообщается, что трансфер Лучкевича обойдется «Стандарду» в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в услугах молодого хавбека было заинтересовано киевское «Динамо».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 28.01.2017 15:26
    +1
    Коламойский решил заработать под конец
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    western110683
      western110683, 28.01.2017 15:36
    +7
    БельгійськийЧемпіонат хорошийТрамплін для молодого і амбітного гравця.....Мало за кого такийКлуб як Стандарт віддасть півтораЛяма.....Удачі
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