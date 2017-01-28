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Будковский ведет переговоры с Анжи

Украинский форвард может вернуться в российский клуб

  • 28.01.2017 14:19
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

Вадим Шаблий, агент нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского, сообщил, что «Анжи» ведет переговоры об аренде футболиста. Форвард выступал за махачкалинцев в первой части сезона-2016/17 на правах аренды, а в январе досрочно вернулся в расположение украинского клуба. На счету Будковского 17 матчей и три гола в премьер-лиге и два матча и два гола в Кубке России.

- Мы разговариваем с руководством «Анжи» по аренде Будковского, - сказал Шаблий. - Думаю, через пару дней наступит понимание, где Филипп продолжит карьеру. Он продлил контракт с «Шахтером» на три с половиной года, но в Донецке не хотят продавать игрока.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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