Владимир ШАРАН: «Акцентировали внимание на игре в обороне»

© alsport.com.ua. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подвел итог первого сбора в Турции.

- В спаррингах были все задействованы, все играли практически по 45 минут, поэтому основной задачей было посмотреть, насколько мы готовы физически на данном этапе. Безусловно, внимание обращалось и на тактические кондиции игроков. В первую очередь акцентировали внимание на игре в обороне.

Источник — ТК Футбол

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