Владимир ШАРАН: «Акцентировали внимание на игре в обороне»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подвел итог первого сбора в Турции.
- В спаррингах были все задействованы, все играли практически по 45 минут, поэтому основной задачей было посмотреть, насколько мы готовы физически на данном этапе. Безусловно, внимание обращалось и на тактические кондиции игроков. В первую очередь акцентировали внимание на игре в обороне.
Источник — ТК Футбол
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