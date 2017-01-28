Шахтер в Португалии: тренировка перед матчем с Норчепингом

«Горняки» продолжают подготовку на сборе в Лагуше в плотном графике.
Несмотря на то что накануне вечером был матч, уже утром команда вновь вышла на поле. Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка, после чего игроков ожидала часовая тренировка.
В субботу в 17:30 по киевскому времени состоится товарищеская встреча «Шахтер» – «Норчепинг». Прямая трансляция – на канале «Футбол 1».
Источник — ФК Шахтер
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