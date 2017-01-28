Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр сохранил основной костяк»

© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке ко второй части сезона.

- Задача была постепенно входить в форму, наигрывать связи и сыграть с сильными противниками, чтобы молодые ребята могли набраться опыта. Мы сохранили основной костяк, те игроки, которые играли в первой части сезона, они с нами. На данный момент мы не может давать основному составу играть все 90 минут, чтобы добиться результата в товарищеских матчах. У нас есть свой распорядок, в котором результат уходит на второй план, нужно готовится ко второй части сезона.

Источник — ТК Футбол

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