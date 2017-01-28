Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Мы играли с соперником в рулетку»

© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение от «Франкфурта» (0:1) в очередном поединке Бундеслиги.

«Мы очень разочарованы, поскольку тщательно готовились к этому матчу. Но нам не удалось реализовать свой план, так как не выложились на все 100%. В первые 30 минут мы наблюдали равную игру и стало понятно: кто забьёт первый, тот получит огромное преимущество. Во время розыгрыша стандарта мы недостаточно внимательно оборонялись, чем воспользовался «Айнтрахт». Хотя в том моменте был фол на Налдо, которого придерживали руками. После забитого мяча соперник хорошо оборонялся и не позволил создать нам большого количества моментов. В заключительной стадии нам не везло и не удавалось создавать много моментов. Мы сами не верили в свои силы, поэтому играли с соперником в рулетку», – отметил Вайнцирль.

Источник — ФК Шальке

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