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Василий САЧКО: «В Ворскле идет серьезная перезагрузка»

Полтавской команде нужны игроки на все позиции, утверждает главный тренер

  • 28.01.2017 12:53
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ФК Днепр. Василий Сачко
© ФК Днепр. Василий Сачко

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал о кадровых проблемах команды.

- Сейчас самые проблемные позиции - центральный защитник и опорный полузащитник. Но нам также нужны игроки на все позиции, ведь идет серьезная перезагрузка в клубе. Эта перезагрузка осознанная, ведь вы видите, что происходит в стране и украинском футболе. Сегодня это коснулось и «Ворсклы». Не хочу говорить что-то плохое - это нормальное явление на сегодняшний день.

Источник — ТК Футбол

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