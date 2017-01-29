Легкая добыча Милана и Ромы, испытание для Ювентуса

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Мы часто критикуем «Ювентус» в нынешнем сезоне, несмотря на то, что команда потеряла в межсезонье очередных своих лидеров и является лидером чемпионата Италии. Так уж вышло, что мы привыкли требовать от «старой синьоры» максимум, а Массимилиано Аллегри приучил нас к тому, что даже после ухода легендарных футболистов его селекционная служба сразу же находит им замену. Причем замена эта подыскивается в совершенно неожиданных местах и на них не тратятся баснословные деньги. Вот и в этот раз, несмотря на проблемы на некоторых позициях, Аллегри решил не прибегать к перекройке состава в зимнее межсезонье, перестраховав лишь некоторые позиции покупкой игроков на скамейку запасных. Так, из «Аталанты» перешел центральный защитник Маттиа Кальдара, а из «Дженоа» за 8 миллионов был выкуплен опорный полузащитник Томас Ринкон.

А вот «Сассуоло» на старте сезона мы хвалили и делали это совершенно заслужено. Команда отлично проявила себя в прошлом сезоне, неплохо начала новый, однако спустя небольшой отрезок у «Сассуоло» начали появляться проблемы, связанные, скорее всего, с внутренней кухней. Команда Эусебио Ди Франческо просто остановилась и начала раздаривать победы и очки там, где это совершенно не требовалось. Более того, провалилась команда и в Лиге Европы, где не смогла выйти из достаточно ровной группы с «Генком», «Рапидом» и «Атлетиком». Тем не менее, во второй части сезона «зеленые» показывают, что способны еще добиваться результата, победы над «Палермо» и «Пескарой» - лишнее тому подтверждение. На данный момент «Сассуоло» уже трудно рассчитывать на попадание в еврокубки, а посему матчи против лидеров чемпионата должны стать для них некой мотивацией в нынешнем сезоне.

До отчетного матча соперники провели между собой всего 7 поединков. Лишь одну победу на своем счету имеет «Сассуоло», которая пришлась на октябрь 2015-го года. Во всех остальных матчах кроме одного побеждал «Ювентус». В матче первого круга «старая синьора» не имела проблем со своим соперником, отправив в ворота соперника три гола и получив в свои лишь один.

«Сассуоло» - «Ювентус»

29 января, «Реджио нель'Эмилия» - 16:00

Арбитр - Д.Довери

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп» :

П1 - 7 Х - 4.41 П2 - 1.5

После неплохого старта в чемпионате «Милан» откровенно сдулся. На данный момент кажется, что команде Винченцо Монтеллы, как и самому тренеру, не хватает опыта и мастерства для того, чтобы провести ровно всю дистанцию. Последние матчи в чемпионате и Кубке Италии и вовсе даются «россонери» с большим трудом. Команда мало забивает и часто не может сохранить свои ворота на замке. Несмотря на это, у «Милана» имеется характер, который они демонстрировали и в матче против «Торино» (2:2), и в поединке против «Наполи» (1:2), несмотря на то, что все-таки уступили, а также в недавнем кубковом матче против «Ювентуса» (1:2).

«Удинезе» продолжает искать свою игру и результат. В последних трех матчах это им совершенно не удается - три поражения, пусть и с минимальными счетами. В этом году «зебры» еще не побеждали и не смогли добыть даже ничью. Тем не менее, отрыв в турнирной таблице от того же «Милана» не настолько велик, чтобы говорить о тотальном преимуществе «россонери» в этом поединке. Тем не менее, хваленная селекционная служба «Удинезе» уже давно не давала нам действительно серьезных молодых талантов, которые бы могли заявить о себе на весь мир, не видно их и в нынешнем составе команды Луиджи Дельнери.

Команды провели между собой 83 матча, в которых 15 побед на своем счету имеет «Удинезе», 37 викторий у «Милана» и еще 31 раз арбитры зафиксировали ничью. В прошлом чемпионате «россонери» уже добывали победу над «Удинезе» - 3:2, в матче первого круга удинцы смогли увезти из Милана неожиданную победу - 1:0, благодаря единственному голу Стипе Перицы.

«Удинезе» - «Милан»

29 января, «Дачия Арена» - 16:00

Арбитр - Л.Банти

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп» :

П1 - 3.16 Х - 3.35 П2 - 2.37

«Сампдория» - «Рома»

29 января, «Луиджи Феррари» - 16:00

Арбитр - П.Сильвио

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп» :

П1 - 4.58 Х - 3.99 П2 - 1.77

Максим ГРОЗНЫЙ

Источник — Sport.ua

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