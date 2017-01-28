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Антонио КОНТЕ: «Не знаю, что будет с Ивановичем»

Главный тренер «Челси» отказался пролить свет на будущее сербского защитника

  • 28.01.2017 12:25
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте говорит, что в данный момент он и его команда сфокусированы на том, чтобы пройти дальше в Кубке Англии, несмотря на то, что впереди у нас два очень серьезных матча в чемпионате — с «Ливерпулем» и «Арсеналом». 

«Синие» встречаются с командой Чемпионшипа «Брентфордом» на «Бридже», и на кону место в пятом раунде турнира.

Конте, уже сообщавший, что в этой встрече сыграют те, кто мало выходил на поле в последнее время, считает, что команде надо подойти к матчу с нужным настроем, чтобы не оступиться.

«Мы знаем, что на следующей неделе у нас будут два матча, которые чрезвычайно важны для нас, это встречи с сильными соперниками, сражающимися за титул, — говорит тренер «синих». — Я хочу, чтобы мои ребята были сконцентрированы на предстоящем матче, и это поединок в КА».

«После этого мы начнем думать о матче с «Ливерпулем». В Англии не бывает легких матчей, и сегодняшний таковым не будет. Мне хотелось бы, чтобы матч был легким, но я уверен, что будет сложно». 

«Если подойти к матчу с нужным настроем, то можно сражаться и победить. Если же подойти без настроя, то есть риск проиграть, и есть масса примеров этому в прошлом». 

Рубен Лофтус-Чик отлично проявил себя в победе 4:1 над «Питерборо» в третьем раунде и может сегодня появиться на поле.

21-летний футболист еще не играл с первых минут в чемпионате, хотя несколько раз выходил на замену. 

Конте подтвердил, что Лофтус-Чик не уйдет в аренду, и тренер считает, что ему лучше развиваться в клубе, однако он говорит, что молодежи надо быть терпеливой, работая в крупных клубах. 

«Рубен останется с нами, потому что он молодой игрок с отличным потенциалом, — говорит тренер. — Он прогрессирует, и сегодня у него будет шанс выйти на поле в стартовом составе». 

«Что касается молодых игроков, то надо учитывать, за какой клуб они выступают. В «Челси» сильная команда, и тут играть нелегко. Я помню, когда я был тренером «Ювентуса», было то же самое. Там были отличные молодые игроки, но им было сложно пробиться в главную команду, и надо быть готовым и к движению вперед, и к неудачам». 

«Очень сложно сразу из Академии попасть в главную команду. У Рубена есть класс, отличные данные, чтобы играть за основной состав, но ему надо принять решение, уходить ли в аренду, в начале сезона, а не по ходу него». 

«Можем ли мы быть уверенными, что молодые игроки уйдут в аренду и будут играть? Нет. Важно оценить ситуацию и совместно принять лучшее решение».  

Конте упомянул и о будущем Бранислава Ивановича, хотя и не рассказал, выйдет ли серб сегодня в стартовом составе. 

«Он в команде, — сказал Конте. — До закрытия трансферного окна еще четыре дня. И ходит много слухов. Не знаю, что с ним будет».

«Иванович играл в этом сезоне. Он выходил в стартовом составе в разных матчах. Когда мы перешли на схему с тройкой защитников, все изменилось, и, конечно, мне надо принимать решение, я могу выпустить только 11 игроков. До сих пор он принимал участие в играх и был членом команды. В такой ситуации лучше говорить с самим игроком, чтобы понять, какие у него идеи, и каким он видит свое будущее».

Источник — ФК Челси

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