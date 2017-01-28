Ворскла в Турции: вечерний нон-стоп

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Ні секунди паузи не зробили під час вечірньої роботи ворскляни. По-перше, так того вимагав тренерський план, по-друге, в Чолакли різко змінилася погода: температура, на противагу вчорашнім +16 різко скотилася до +4 градусів, що для міст, які розтягнулися по узбережжю Анталії, м’яко кажучи, прохолодно. До того ж стало дуже вітряно. Місцеві й взагалі вдягають по кілька зимових речей, втягуючи шию в плечі, бо ж незвично для них навіть в січні так замерзати.

Бігові вправи, міксовані з цікавою роботою із м’ячем, трішки тактики та багато-багато забігань флангових виконавців, що мали підносити «снаряди» нападникам, які вривалися до штрафного майданчика – мала частина усього, що вмістили в годину й ще десять хвилин заняття. За всім, що відбувалося на полі спостерігала знімальна група телеканалу «Футбол». Колегам задубнути не дали, напоївши гарячим чаєм прямо біля поля, ще українського печива дали бонусом.

Відновлювальні процедури й смачна вечеря – риска під трудовим днем.

Источник — ФК Ворскла

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