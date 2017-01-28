ОФИЦИАЛЬНО: Леандро да Силва – игрок Стали

Вторым новичком «Стали» в текущее зимнее межсезонье стал 31-летний бразильский полузащитник Леандро да Силва. Футболист подписал контракт со «сталеварами» сроком на полтора года (Леандро перешел в украинский клуб в качестве свободного агента - прим. Sport.ua). Украинским поклонникам футбола Леандро Да Силва известен по выступлениям в киевском «Арсенале».
Леандро да Силва (Leândro da Silva)
Родился – 26 июня 1985 года
Место рождения – г.Итумбиара (Бразилия)
Гражданство – Бразилия
Рост – 180 см
Вес – 77 кг
Амплуа – полузащитник
Игровая карьера:
2004-2006 «XV Новемба» (Пирасикаба, Бразилия);
2006-20007 «Погонь» (Щецин, Польша) – 9 игр, 1 гол;
2007-2008 «Габона-Транс-Ракоци» (Капошвар, Венгрия) – 22 игры, 4 гола;
2008 «Луч-Энергия» (Владивосток, Россия) – 19 игр, 1 гол;
2009-2011 «Спартак» (Нальчик, Россия) – 78 игр, 16 голов;
2011-2013 «Арсенал» (Киев, Украина) – 27 игр;
2013 «Кубань» (Краснодар», Россия) – 8 игр;
2013-2015 «Волга» (Нижний Новгород, Россия) – 66 игр, 5 голов.
Источник — ФК Сталь Каменское
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