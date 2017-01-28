Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Леандро да Силва – игрок Стали

Каменский клуб заключил контракт с 31-летним бразильцем

  • 28.01.2017 11:28
  • 1474 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Леандро да Силва
© ФК Сталь. Леандро да Силва

Вторым новичком «Стали» в текущее зимнее межсезонье стал 31-летний  бразильский полузащитник Леандро да Силва. Футболист подписал контракт со «сталеварами» сроком на полтора года (Леандро перешел в украинский клуб в качестве свободного агента - прим. Sport.ua). Украинским поклонникам футбола Леандро Да Силва известен по выступлениям в киевском «Арсенале».

Леандро да Силва (Leândro da Silva)

Родился – 26 июня 1985 года
Место рождения – г.Итумбиара (Бразилия)
Гражданство – Бразилия
Рост – 180 см
Вес – 77 кг
Амплуа – полузащитник

Игровая карьера:

2004-2006 «XV Новемба» (Пирасикаба, Бразилия);
2006-20007 «Погонь» (Щецин, Польша) – 9 игр, 1 гол;
2007-2008 «Габона-Транс-Ракоци» (Капошвар, Венгрия) – 22 игры, 4 гола;
2008 «Луч-Энергия» (Владивосток, Россия) – 19 игр, 1 гол;
2009-2011 «Спартак» (Нальчик, Россия) – 78 игр, 16 голов;
2011-2013 «Арсенал» (Киев, Украина) – 27 игр;
2013 «Кубань» (Краснодар», Россия) – 8 игр;
2013-2015 «Волга» (Нижний Новгород, Россия) – 66 игр, 5 голов.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.