Олимпик подпишет полузащитника белорусского Крумкачы

© abff.by. Александр Батищев

Полузащитник ФК «Крумкачы» Александр Батищев продолжит карьеру в Украине. Об этом сообщил агент футболиста Андрей Иванов.

В субботу утром футболист прибудет в расположение ФК «Олимпик» (Донецк), где после установленных процедур подпишет контракт. Условия личного контракта с клубом согласованы игроком в результате переговоров и будут закреплены по прибытию Батищева в Киев.

В прошлом сезоне в рамках чемпионата Беларуси Александр Батищев провел в форме «воронов» 29 матчей, в которых отметился одним результативным ударом и одной голевой передачей.

Источник — Offside.by

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