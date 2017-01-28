Динамо в Испании: Михайличенко выбыл до конца сбора

© ФК Динамо Киев. Богдан Михайличенко

В пятницу вернулся в общую группу Валерий Федорчук, который участвовал в контактных игровых упражнениях наравне со всеми.

Но есть и те, кто выпал из обоймы и занимались по отдельной программе. В частности, пропустившие игру против австрийского «Лиферинга» центрбеки Никита Бурда и Зураб Очигава, а также получивший повреждение по ходу матча Богдан Михайличенко. Все они съездили на обследование в клинику Марбельи, по результатам которого можно было говорить о степени тяжести повреждений и сроках восстановления.

У Зураба Очигавы выявилась легкая дисторзия, то есть растяжение связки сустава, и уже в субботу он должен вернуться в общую группу. Также, как и Никита Бурда, у которого было небольшое воспаление связки, и клубные врачи в виде превентивной меры прописали ему несколько дней отдыха от сильных нагрузок. А вот Богдан Михайличенко до конца сбора в общую группу уже не вернется. Он получил мышечную микротравму задней поверхности бедра, срок восстановления после которой может составить от семи до десяти дней, и уже в Киеве пройдет еще одно, контрольное исследование.

Источник — ФК Динамо Киев

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