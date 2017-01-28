Антонио КОНТЕ: «Челси должен укрепить свой состав количественно»

© ФК Челси. Антонио Конте

На пресс-конференции Антонио Конте активно отвечал на вопросы о трансферах, а также назвал имена нескольких игроков, на которых он рассчитывает в завтрашнем матче с «Брентфордом».

В самом начале пресс-конференции Антонио Конте отметил, что Гари Кэйхилл приходит в норму после неприятного столкновения головами с Райаном Мэйсоном в предыдущем туре. Он пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Халла», и выразил надежду на то, что тот вскоре восстановится и вернётся на поле.

Затем Конте задали вопрос относительно будущего Асмира Беговича в команде, а также поинтересовались возможным сменщиком боснийского вратаря.

«Я не знаю о ситуациях со всеми, о ком пишут», — говорит Конте.

«Но у Беговича есть предложение. «Борнмут» хочет его приобрести, но я повторюсь, что Бегович является игроком «Челси», он остается в команде, и я очень доволен его самоотдачей. Если мы сможем найти ему достойную замену, он сможет покинуть команду. В противном случае он останется с нами».

После этого Конте сообщил, что боснийский голкипер сыграет завтра в стартовом составе. Итальянец повторил, что хочет, чтобы Бегович остался в «Челси» и помог команде в оставшихся матчах сезона, если клуб так и не сумеет найти вратарю «синих» равноценную замену.

Конте спросили, планирует ли клуб кого-нибудь приобрести? Есть ли у него уверенность, что «Челси» подпишет игрока?

«Я не знаю. На эту тему много спекулируют, много выдумывают, но также есть и доля правды. До закрытия трансферного окна осталось 4 дня, а затем мы увидим, как будет выглядеть ситуация».

«Я не знаю, что произойдет до закрытия трансферного окна. В газетах я вижу множество интересных имен. Иногда вы знаете об этом больше меня».

«Клуб знает о моих пожеланиях в это трансферное окно. Если мы сохраним этот состав, я буду просто счастлив. Мы должны укрепить свой состав количественно, поскольку на некоторые позиции у нас совсем мало кандидатов. Если это произойдет, я буду рад. Если нет, для меня ничего не изменится. Мы продолжаем двигаться в этом направлении и стараемся добиваться прогресса от наших молодых игроков — Мусонды, Кенеди и Аке».

Конте отметил, что Натан Аке является одним из игроков, на которого он рассчитывает в завтрашнем матче. Миши Батшуайи также появится на поле. Также он в курсе относительно того, что Чарли Мусонда и Кенеди не смогут уйти в аренду, если сыграют хотя бы одну секунду.

Натаниэль Чалоба и Рубен Лофтус-Чик точно не уйдут в аренду, а также шанс проявить себя появится и Олы Эйны.

Конте спросили и о последующих матчах АПЛ, поскольку в чемпионате Англии «синие» подряд сыграют с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Конте отметил, что сосредоточен только на завтрашней игре.

«Нам предстоит провести две очень сложных игры против двух ближайших конкурентов в АПЛ, но на данный момент я сосредоточен на том, чтобы выйти в следующий раунд КА, и, надеюсь, мои игроки настроены точно так же».

«Для нас важен каждый турнир. Очень важно иметь возможность выступать не только в АПЛ, поскольку мы не участвуем в этом сезоне в Лиге Чемпионов или Лиге Европы».

«Завтра я смогу дать передохнуть многим основным игрокам, но мы хотим победить и выйти в следующий раунд. Завтра я постараюсь принять наилучшее решение для команды».

«Это старейший футбольный турнир на планете, — говорит Конте. — Вы лучше меня знаете, что в Кубке Англии может произойти что угодно, если ты, в первую очередь, будешь плохо настроен и невнимательно отнесёшься к сопернику».

«Будет сложно, но мы хотим показать хорошую игру и выйти в следующий раунд турнира».

Источник — ФК Челси

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